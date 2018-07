Miley Cyrus aplaza su boda con Liam Hemsworth

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Miley Cyrus hizo una pausa a su compromiso matrimonial con Liam Hemsworth tras tres años de romance, según reportó la revista OK! en su edición australiana.

De acuerdo con la publicación y datos del portal de Univisión, la pareja decidió aplazar los planes de su boda -que aún no tenía fecha- porque la cantante y el actor tuvieron diferencias sobre si tendrían o no familia en un futuro. Señalan que Miley, por el momento, no está preparada para la maternidad mientras que Liam ya está listo para ser papá.

"Él quiere tener hijos lo antes posible y está cansado de tener que posponerlo... Pero esto no forma parte del calendario que se había propuesto Miley y su negativa ha dejado a Liam con el corazón roto. Como resultado, Miley y Liam han decidido posponer todo lo relativo a la boda y prácticamente no se han visto en semanas", reportó una fuente a la revista.

La artista de 24 años terminó por primera vez con Hemsworth en 2013 y decidió reanudar su relación amorosa luego de estar separados por casi dos años.

Otro elemento que llamó la atención en este particular contexto y luego de darse esta noticia en los medios de comunicación, fue que la intérprete de 'Malibu' eliminó todo el contenido fotográfico de sus cuentas en las redes sociales Instagram y Twitter (donde solo dejó una imagen) y su página web oficial solo muestra un fondo negro, aunque hay algunas versiones que señalan que esto último puede ser una estrategia publicitaria - similar a la que hizo Chiquis Rivera a principios de 2018, previo al lanzamiento de su nuevo álbum-.

Mientras no exista una explicación a esta acción, todo queda como un verdadero enigma.