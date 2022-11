Miley Cyrus celebra su cumpleaños por adelantado en el Corona Capital

Miley Cyrus volvió a México para consentir a sus seguidores luego de ocho años de ausencia en los escenarios mexicanos y el Corona Capital 2022 fue el evento perfecto para cerrar el tercer y último día del festival.

"Miley, Miley, Miley", coreó el público que, en punto de las 22:30 horas, se reunió en el escenario Corona y comenzó a escuchar los temas de la artista estadounidense.

El espectáculo comenzó con "Wrecking Ball", show que se caracterizó por tener luces de neón color rosa y rojo, mientras que ella apareció en el escenario vestida con un top y pantalón negro, al estilo de su último "disco Plastic Hearts", segunda canción con la que entusiasmó a su público.

A días de cumplir 30 años, la cantante decidió festejar con esta presentación en la que incluyó temas como "Nothing breaks like a heart" y "Bang bang".

"La siguiente semana es mi cumpleaños y me emociona mucho hablar de mi cumpleaños porque me hace recordar una parte de mi vida y este show es muy importante porque quiero que sea algo diferente, quiero que ustedes estén en mi cumpleaños 30", dijo Cyrus mientras el público cantaba "Happy birthday".

Durante la presentación, la intérprete de "The Climb" aseguró que se sentía muy ansiosa y no entendía porqué le estaba sucediendo eso si se encontraba en uno de los festivales más importantes del país.

"¿Alguna vez se han sentido muy ansiosos, sin razón aparente, y con mucho inseguridad? Yo me siento así ahora y no sé porqué. Tenía mucho miedo porque me sentía sola, pero ahora los veo y sé que no estoy sola. Si mi música les ayudó, vamos a superar esos miedos juntos", declaró la cantante.