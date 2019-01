Agencia

Ciudad de México.- La cantante Miley Cyrus ha tenido que recurrir a sus redes sociales una vez más para negar que esté preparándose para debutar en la maternidad, informó el portal de noticias quién.

El pasado mes de noviembre ya se vio obligada a desmentir que estuviera esperando su primer hijo junto a su ahora marido Liam Hemsworth después de que una imagen suya tomada durante su fiesta de cumpleaños hiciera saltar las alarmas acerca de un posible embarazo, debido a la camiseta holgada con que posaba en la fotografía en cuestión y la abultada barriga que algunos quisieron adivinar debajo de esa prenda.

En aquel momento la intérprete aclaró que sencillamente había estado comiendo demasiados platos de la versión vegana del pavo asado y ahora ha vuelto a corregir las versiones erróneas que se habían publicado sobre ella después de que varios tabloides se hicieran eco de su supuesto estado.

"No estoy esperando nada, pero me parece excelente que todo el mundo se haya alegrado tanto por nosotros. ¡Nosotros también nos alegramos mucho por nosotros! Estamos muy contentos ante este nuevo capítulo de nuestras vidas. Ahora, ¿puede dejarnos en paz todo el mundo y volver a centrar su atención en un huevo?", ha escrito en su cuenta de Twitter haciendo referencia a la imagen que estos últimos días ha conseguido destronar a la mismísima Kylie Jenner y el anuncio del nacimiento de su hija Stormi como la publicación más popular de la red social.

