La razón por la que Miley no quiere hijos con Liam Hemsworth

ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus siempre da de qué hablar ya sea por sus vestuarios, coreografías, o shows; esta vez ha sido una entrevista la que la ha colocado en el centro del debate, debido a que, entre otras declaraciones, ha explicado por qué no piensa tener bebés con su esposo Liam Hemsworth.

Cyrus dijo a ELLE USA que ha decidido que jamás tendrá hijos y explicó que esto se debe al cambio climático y la gran contaminación que hay en el planeta.

“Con los desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción. Tienes que rendirte. La naturaleza es femenina y cuando se enfada, mejor que no le toques los ovarios. La Tierra está enfadada. Hemos estado durante mucho tiempo haciéndole lo mismo que le hemos hecho a las mujeres. Simplemente tomamos y tomamos de ella lo que nos da la gana y esperamos que siga produciendo al mismo ritmo. Pero está exhausta y ya no puede más”, dijo la también actriz.

“Hemos llegado a un punto en el que cada día convertimos un poco más a este planeta en un montón de basura. Y me niego a dejarle esa herencia a mis hijos o a que tengan que solucionar el problema ellos en el futuro”, agregó.

“No pienso traer a ninguna persona a este mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde todavía haya peces en el agua”, sentenció dijo Miley en su reciente entrevista para la revista de moda.

La cantante está súper comprometida con el medio ambiente y constantemente hace activismo para crear conciencia sobre el cuidado del planeta.

