LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Millie Bobby Brown, la popular “Eleven” en la serie la serie Stranger Things, sacudió ayer la red social Instragram con un video en compañía de su novio, el cantante Jacob Sartorius.

En el clip de menos de un minuto, Millie Bobby interpreta “Nothin’ with you”, con el acompañamiento de Sartorius en la guitarra. El video muestra la química entre los jóvenes, misma que no pasó desapercibida por sus seguidores, que dejaron más tres millones de comentarios en la red social.

Tristemente, entre los mensajes positivos hacia la joven pareja, también hubo varios “haters” de la relación entre Millie y Jacob: pues si varios fans pedían más videos juntos, muchos dejaron en claro que no les agrada el romance e incluso bromeaban al afirmar que la joven canta mucho mejor que el cantante de apenas 15 años.

De acuerdo con el portal La Vanguardia, esta no es la primera vez que Bobby Brown deslumbra con su voz, pues en febrero pasado, la actriz ofreció un “concierto” en un coche al más puro estilo del Carpool Karaoke de James Corden.

Publicó en Twitter un vídeo en el que aparece sacando voz para cantar sin complejos las canciones de algunos de sus ídolos. La actriz, de 13 años, ofreció este mini concierto mientras una amiga suya conducía y ella ocupaba el asiento del copiloto.

En la grabación podemos ver a las dos chicas cantando a pleno pulmón el popular tema “Barcelona” de Ed Sheeran, “Bacon” de Nick Jonas o “Don’t you remember” de Adele. Y cómo no, no podía faltar una canción de su ídolo máximo, el rapero Drake.

Millie Bobby saca su parte más payasa gesticulando con cada uno de los versos que interpreta y representando aquello que está cantando. Sin ningún tipo de vergüenza, la actriz deja claro que la música es una de sus pasiones y que se lo pasa en grande cantando con todas sus fuerzas.