Conoce el nuevo proyecto de Millie Bobby Brown

MÉXICO.- Con el estreno de la tercera temporada de Stranger Things en puerta, Millie Bobby Brown sigue trabajando en nuevos proyectos. Según informa The Hollywood Reporter, la actriz protagonizará la adaptación de la novela para jóvenes The thing about jellyfish, mejor conocida en español como Lo que sucedió con la medusa.

MWM Procutions, Bruna Papandrea y Reese Whiterspoon serán quienes se encarguen de la producción de esta película y, además de contar con el talento de Millie Bobby Brown, se une a la dirección del proyecto la directora Wanuri Kahiu. El guion es escrito por Molly Smith Metzler, quien ha trabajado en episodios de series de gran renombre como Shameless y Orange Is The New Black, indica el portal de noticias CinePremiere en su sitio web.

El best seller escrito por Ali Benjamin cuenta la historia de una adolescente que plantea una teoría con relación a las causas de muerte de su mejor amiga, quien muere ahogada por accidente. Suzy Swanson, la protagonista, investiga las posibles causas y concluye que todo fue por la picadura de una medusa.

Además de ser uno de los libros para jóvenes más vendidos, también fue finalista en el Premio Nacional del Libro 2015 en Estados Unidos. En 2015, Universal adquirió los derechos para realizar la adaptación a cine y en 2017 comenzó la planeación del proyecto. Aún no hay una fecha de estreno tentativa.

Wanuri Kahiu, directora de la película, es reconocida por la película Rafiki, cinta que hizo historia al ser la primera película de Kenia en ser presentada en el Festival de Cannes, siendo totalmente prohibida su proyección en su país.

Actualmente, Millie Bobby Brown se encuentra filmando Godzilla vs Kong y en mayo estrenará la película Godzilla: Rey de los monstruos, en donde interpreta a Madison Rusell. La tercera temporada de Stranger Things llegará a Netflix el 4 de julio de este año, según anunció la compañía de streaming el 31 de diciembre de 2018.