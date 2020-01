Éxito en Sundance de “Minari”, drama sobre familia coreana inmigrante en EEUU

EE.UU.— Tras el estreno de la cinta "Minari" en el Festival de Cine de Sundance, mientras muchos en el público aún se secaban las lágrimas, el director Lee Isaac Chung citó a la escritora Willa Cather para explicar cómo logró escribir una película basada en su infancia cuando su familia coreana se mudó al zona rural de Arkansas.

Las memorias de Chung, dijo, comenzaron a brotar por montones. Un drama familiar sobre la crianza del cineasta de 41 años comenzó a tomar forma. Sobre la lucha de sus padres como inmigrantes en una tierra nueva y extraña. Sobre los esfuerzos de su padre por comenzar una pequeña granja. Sobre su relación tierna y graciosa con su abuela.

"Quería moldear la narrativa para incluir distintos puntos de vista sobre cómo esta familia podría fracasar, podría no sobrevivir", dijo Chung en una entrevista a la mañana siguiente del estreno en Park City. "Esas eran las tensiones con las que estaba jugando. Cada miembro de la familia tiene su turno, su oportunidad de crecer y madurar. No era una narrativa tradicional de un héroe, sino más de cómo hacer para que toda la familia sea el héroe".

"Minari" ha sido sin duda uno de los puntos álgidos de Festival de Cine de Sundance este año. Aclamada por la crítica, da vida a la clásica historia de inmigrantes y a un drama familiar compasivo con ternura exquisita y belleza simple. La cinta, una producción estadounidense hablada principalmente en coreano, está respaldada por pesos pesados: fue producida por Plan B Productions (Brad Pitt es uno de sus productores ejecutivos) y la distribuidora independiente A24 la estrenará más adelante en el año.

Aunque de bajo presupuesto, " Minari" es el tipo de película en lengua no inglesa, personal y auténtica cuya realización pudo haber sido poco probable. Pero los cineastas independientes y sellos como Neon y A24 han tratado de romper con esos límites con películas como "The Farewell" y "Parasite" que han demostrado que hay un amplio público para ellas en los Estados Unidos.

Standing ovation for writer-director Lee Isaac Chung’s “Minari” @ #Sundance. It’s an intimate tale of the Korean immigrant experience in Arkansas - a personal tale for Chung. He’s joined on stage with Steven Yeun, Han Yeri, You Jung Youn & Alan S. Kim.



It’s produced by Brad Pitt pic.twitter.com/ORc3NTpblB