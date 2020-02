Sigue el minuto a minuto de la 92 entrega de los premios Oscar

CANCÚN.- Tras la temporada de premios más corta en décadas, la 92da entrega anual de los Premios Oscar de la Academia será el domingo por la noche en el Teatro Dolby en Los Ángeles.

Tras ganar casi todos los honores que anteceden al Oscar, “1917” de Sam Mendes, sobre un par de soldados británicos enviados a entregar un mensaje urgente en territorio enemigo durante la Primera Guerra Mundial, se perfila como la favorita a mejor película.

Mientras Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern parecen tener aseguradas sus victorias en las categorías de actuación, aún existe la posibilidad de una sorpresa histórica.

El thriller surcoreano de Bong Joon Ho “Parasite” (“Parásitos”) ha ido tomando impulso y algunos creen que podría convertirse en la primera cinta en lengua no inglesa que gane el Oscar a la mejor película.

