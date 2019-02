Celebran con memes los 84 años de Chabelo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Xavier López Rodríguez, mejor conocido como “Chabelo”, es uno de los personajes icónicos de la televisión mexicana de las últimas décadas. Y este domingo Internet lo recuerda porque, el niño más grande del país, cumple 84 años de edad.

Durante 48 años, “Chabelo” acaparó la atención de las mañanas de los domingos de miles de familias mexicanas gracias a su programa En familia, el mismo que llegó a su fin en noviembre de 2015.

Sin embargo, la carrera de Xavier López va más atrás que aquel programa de concursos. El actor –nacido en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935, pero con padres originarios de Guanajuato– participó en decenas de películas desde años 50. Además de shows como La Carabina de Ambrosio, el programa que dió a luz a su personaje.

Pero, a pesar del final de su programa, la figura de “Chabelo” es hoy más popular que nunca, pues lo usuarios de redes sociales lo toman como referencia temporal debido a su longevidad. Algunos incluso afirman en broma que las iniciales “A.C.” y “D.C”, significan “Antes” y “Después” de Chabelo.

Por tanto, para celebrar al amigo de todos los niños… de todas las eras, las redes sociales se desvivieron en algo mejor que tarjetas de cumpleaños: en los memes.

Antes, cada que veía que #Chabelo era #TT me daba miedo de que muriera, eso ya no me sucede, ahora pienso que llegará a ser algo así como los #Jedi y estará en un plano astral mayor al de nosotros pic.twitter.com/0NXtD0GRaU