Miriam Rodríguez lanza nueva canción “Déjame Cuidarte”

Miriam Rodríguez la cantante gallega que conquistó la décima edición del famoso reality show de “ Tu Cara Me Suena ” de España emitido por la televisora ​​Antena 3, lanzó en todas las plataformas musicales su nuevo tema llamado “ Déjame Cuidarte ”.

Una canción muy personal para la artista, que comparte múltiples emociones con sus fanáticos, la imagen promocional para anunciar el lanzamiento era el nombre del single acompañado de una fotografía de ella cuando era una bebe, adelantando que hablaría sobre el amor propio.

La apodada “ Leona ” por sus seguidores rápidamente se convirtió en tendencia en redes y en YouTube a tan solo 24 horas de su lanzamiento ya registra 22 mil reproducciones, en España se convirtió en tendencia hashtag #DejameCuidarteMR que elogiaron la canción .

En el videoclip oficial se puede ver a “Miri” cantando mientras toca el piano, luciendo elegante con un vestido blanco, la letra del tema denota bastante profundidad y sinceridad, acompañada por una bailarina, en partes del video se pude ver a la artista resumir a la coreografía.

https://t.co/1MfWofNvia esto es como que fuertísimo 🥺❤️‍🩹 — Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) 27 de julio de 2023

Se trata de su nueva apuesta, que formará parte de su nueva etapa que comenzó con el sencillo “ Debilidad ” que se ha convertido como uno de los éxitos del verano, la cantante ha prometido que en los siguientes meses sacará nueva música que había estado trabajando .

Miriam Rodríguez saltó a la fama gracias a su participación en Operación Triunfo 2017 donde se consolidó como una de las favoritas de la audiencia y se adueñó del tercer lugar, después de ahí ha tenido la oportunidad de lanzar dos discos Cicatrices y la Dirección de Tu Suerte .

Se ha consolidado en el mundo de la televisión en La Voz España fue la asesora de Pablo López en la temporada 6, Antena 3 visualizó potencial en ella y para la séptima y la octava edición la nombró como la “quinta coach” liderando una nueva sección de la competencia “El Regreso”.

Pero es ahora que su carrera se ha revitalizado Miriam se proclamó como la ganadora indiscutible de la décima temporada de “Tu Cara Me Suena” en la gala 15 se clasificó como la primera finalista con ocho puntos de ventaja de sus más cercanos perseguidores, sus presentaciones le valieron elogios y en la Gran Final con su actuación como “Lady Gaga” con Always Remember Us This Way superó por un punto a Andrea Guash, Merche quedo tercera, Jadel cuarto y Alfred quinto.