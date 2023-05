Misión Imposible 7 con Tom Cruise todo lo que nos dejó el nuevo tráiler

Paramount Pictures lanzó este miércoles un nuevo tráiler de “Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno”, la séptima entrega de la saga de espías enfocada en el personaje “Ethan Hunt” interpretado por Tom Cruise.

Aunque el estudio ha optado por mantener en secreto varios aspectos en torno a la producción muchos medios especializados han especulado que quizá la decisión de dividir en dos partes la nueva historia de los agentes de Fuerza de Misión Imposible se deba a que será la conclusión de la franquicia, lo que si se anticipa es que Cruise está dispuesto a elevar sus apuestas y riesgo en sus secuencias de acción para sorprender a los fanáticos, prueba de ello son las tomas donde conduce una motocicleta por un acantilado, la suelta en el aire y posteriormente tira de la cuerda de su paracaídas.

This is their most dangerous mission yet. Here's the official poster for #MissionImpossible - Dead Reckoning Part One, starring @TomCruise. Only in theatres July 12. pic.twitter.com/ZvdfKeRX0p