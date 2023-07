“Misión: Imposible - Sentencia mortal Parte 1” recibe calificación de la crítica y la audiencia

Misión: Imposible - Sentencia mortal Parte 1 llegó a las salas de cine de la mayoría de los mercados de todo el mundo el 12 de julio, se trata de uno de los filmes más anticipados del 2023.

Se trata de la séptima entrega de la franquicia de espías protagonizada por Tom Cruise en el rol de Ethan Hunt, además es la tercera película de la saga en ser dirigida por Christopher McQuarrie, luego de estar al frente de Nación Secreta y Fallout.

La cinta maneja un 96% en el consenso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual cataloga al proyecto como “fresco” y la calificación de la audiencia en el sitio es del 95% indica que al público le convenció al ser de las mejor calificadas en este año.

The #MissionImpossible franchise by Tomatometer. Which movie is your favorite? pic.twitter.com/OLJzdgARfw

En el CinemaScore obtuvo una sólida A, por lo que en teoría debería de tener un buen recorrido comercial, eso espera también Paramount Pictures al ser de sus estrenos más importantes.

Incase you missed it, #MissionImpossible scored an A!! Congratulations to all of the cast and crew members!! @MissionFilm @tomcruise @esai_morales @caryelwes @vanessa_kirby @simonpegg @gregtarzandavis @wellhayley @realhenryczerny @mariela_garriga @skydance @paramountpics pic.twitter.com/SuO37BIVad