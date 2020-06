Miss Colombia revela la amputación de su pie izquierdo

BOGOTÁ, Colombia.- ¡Qué difícil y valiente decisión! Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011-2012, reveló que por decisión propia, su pie izquierdo le fue amputado debido a por una isquemia. La modelo afirmó en sus redes sociales que prefirió una prótesis a tener un pie no funcional.

La modelo compartió que la amputación ocurre luego de que el mes pasado tuviera que ser operada por una masa anómala en su abdomen. En la cuenta de Instagram de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, donde fue intervenida, Daniella Álvarez compartió:

Álvarez también contó que el proceso que terminó con la amputación de su pie comenzó en mayo pasado cuando la operaron para retirar una “masita muy pequeña” en su abdomen.

"Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró", relató.

Relató que ese mismo día fue intervenida nuevamente para la reconstrucción de la aorta, sin embargo esto no funcionó por lo que tuvo una tercera operación que resultó exitosa, pero le provocó un escenario de estrés celular (una isquemia) desde el ombligo hasta sus pies. Sin embargo, aunque sus piernas reaccionaron bien, no así sus pies, en especial el izquierdo.

"Esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente", añadió.

Ante este escenario, Daniella Álvarez decidió que lo mejor era amputarse el pie y usar una prótesis.