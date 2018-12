¡Atrevida! Ella es la primera Miss Universo que desfila con pantalón

Agencia

TAILANDIA.- Desde 1952 cuando se celebró la primera edición de Miss Universo nadie se había atrevido a desfilar en pantalón, ahora, Miss Israel ha cambiado la historia al convertirse en la primera participante en hacerlo.

La modelo de origen israelí, Nikol Reznikov desfiló por la pasarela celebrada en Tailandia con un traje sastre blanco con algunos detalles en negro, justo cuando el resto de las concursantes lo hicieron en el tradicional vestido de gala.

También te puede interesar: Salen a la luz fotos de Juan Gabriel que demuestra que está vivo

Pant suit is giving us all the feels 🙌



The Preliminary Competition is LIVE tune in now https://t.co/FmYSy2ZQx1 pic.twitter.com/Qv0V91YI7x