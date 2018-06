Modelo disfruta su primera vez como playmate

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A solo tres meses de haber arrancado su carrera como modelo, la argentina Justina Pons aparece en la portada de Playboy del mes de junio. En exclusiva para Novedades Quintana Roo reveló que está fascinada con este giro que dio a su vida y se encuentra disfrutando su primera vez como playmate, su primera vez en México y su primera vez posando como Dios la trajo al mundo.

La belleza de esta joven de 25 años fue enmarcada por el misticismo de Tulum y la majestuosidad de la Laguna de los Siete Colores, locaciones donde se llevó a cabo la sesión fotográfica para la revista del conejito.

“Este viaje en particular fue increíble, conocer Bacalar, Tulum, bellísimo, la pasé muy bien, me sentí muy cómoda con mi equipo de trabajo, Santi es una persona con la que me gustó trabajar, las otras modelos, todos la pasamos muy bien y tuvimos excelentes resultados”, puntualizó Pons.

La bella Justina Pons estudio economía, pero poco antes de terminar se dio cuenta que tomarse fotos y publicarlas en sus redes sociales le parecía algo atractivo, pues desde siempre ha trabajado su cuerpo y cuida su alimentación, pues le gusta verse y sentirse bien, así que decidió que quería ser modelo.

A tres meses de esa decisión, Justina Pons es una de las mujeres que engalanan la portada de la revista Playboy y en entrevista para Novedades Quintana Roo nos platica de su visita a Bacalar y Tulum, lugar donde se llevó a cabo la sesión de fotos para la importante publicación.

“Agradecida con todo lo que pasó, encantada con el recibimiento que me hizo México, me sentí muy cómoda con el equipo y los paisajes que visité fueron hermosos. Hace tres meses empecé con esto, desde que vine a México con la agencia que me trajo y la verdad es que estoy muy contenta por todo lo que está pasando en tan poco tiempo”, detalló.

Nadie hubiese imaginado que esta bella modelo fue bar tender en su natal Argentina y que el gusto por el modelaje surgiera en Maui, Hawaii, luego de que se hizo novia de un fotógrafo y comenzó a posar sexi para la lente, fotos que luego compartió en redes sociales y comenzó a ganar adeptos, de cuatro mil seguidores que tenía ahora cuenta con más de 20 mil, con quienes comparte los 14 tatuajes que rodean su escultural cuerpo.

“Había estudiado economía en mi país, siempre me ha gustado mucho viajar, estuve viviendo un año en Hawai, en Maui, y volví para Argentina donde trabajaba de Bar Tender y decidí venirme a México y empezar con esto. Nunca pensé que sucederían así las cosas, me ‘shockea’ lo rápido que pasó todo, estoy muy contenta y muy agradecida con la vida”, detalló la joven que pretende dedicarse al modelaje y no mirar su vida pasada.

“Espero que me surjan más posibilidades para seguir en este rubro porque me encanta, como pasó ahora con esta portada, conoces un montón de gente increíble con la que se trabaja, además descubrí que el modelaje es algo que me apasiona”, dijo.

“En estos tres meses que tengo modelando he ido a Bacalar, Tulum, Malinalco, Valle de Bravo y San Miguel de Allende, de a poco voy conociendo lugares de México, espero que haya más viajes y más shootings en locaciones tan bellas como estas para seguir conociendo”, reveló Justina, quien confesó que vive sus primeras veces.

“Es la primera vez que estoy en Playboy y es la primera portada de mi vida, tuve mucha suerte y estoy muy agradecida por eso. Antes había hecho cosas sexis donde se mostraba algo pero nunca un desnudo total, esta también es mi primera vez y bueno también lo es visitar México”, detalló.

Siendo su primer desnudo total, Justina Pons aseguró que el cuerpo es muy bello y dijo sentirse a gusto con el suyo, por lo que no le quitó el sueño despojarse de toda la ropa que la cubría, además siempre ha dedicado tiempo a mantenerse en forma por satisfacción personal.

“Siempre he tenido una rutina, sé que es algo estético pero para mí es relajante, despierta mi mente. El cuerpo es una belleza y mostrarlo me parece algo completamente natural”.

El más envidiado

Santiago Pérezgrovas fue el fotógrafo encargado del shooting para la revista Playboy, quien viajó al estado para “trabajar”.

“Logramos el objetivo, nos fuimos a Bacalar un par de días y a Tulum tres, tomamos fotos en la laguna en un velero, en un hotel y en Tulum nos fuimos a un cenote y cabañas dentro de la selva.

El concepto era no tan producido, no tan planeado, cero luces, cero maquillistas, todo muy orgánico y bueno las tres chavas guapísimas hicimos una química padrísima que ni se sintió que fuera trabajo, fue más como un viaje de placer”, detalló.

Con cinco años como fotógrafo de mujeres bellas, arquitectura y paisajes, es la envidia de muchos. “Si, la verdad es muy divertido, no me puedo quejar. Lo que más me gusta de mi trabajo es la libertad de crear sin presión y eso sucedió con Playboy”, puntualizó.