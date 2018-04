Revelan relación de Avicii con modelo checa, entérate más

Agencia

MASCATE, Omán.- Modelo checa lamenta la muerte de Avicii y revela relación con él.

De acuerdo con Vanguardia MX, Tereza Kacerova afirmó una semana después de la muerte del músico que al principio había esperado que las noticias sobre la muerte de Bergling en Mascate, Omán, fueran solo "un horrible error”.

Una modelo checa afirmó hoy que tenía una relación con el fallecido DJ y productor sueco Tim Bergling, más conocido como Avicii, y posteó varias fotos con él en la red social Instagram, donde además expresó su pesar.

Tereza Kacerova afirmó una semana después "creo que finalmente me estoy dando cuenta de que realmente nunca volveré a verte", escribió. Su post, titulado "Querido Tim" incluye fotos del artista con Kacerova y el pequeño hijo de ella. La modelo añadió que planeaba mantener su relación "en privado”.

La carta fue difundida un día después de que la familia de Bergling emitiera un comunicado vía la representante Ebba Lindqvist en varios medios suecos en la que describieron al músico como "un alma artística frágil en busca de respuestas a preguntas existenciales". Y añadieron: "No pudo seguir más. Quería encontrar paz”.

La familia de Bergling añadió que era un "perfeccionista que viajaba y trabajaba duro a un ritmo que lo llevó a un estrés extremo”.

Avicii se hizo internacionalmente conocido en 2011 con el single "Levels", a los que sumó otros grandes éxitos como "Wake Me Up" en 2013, que mezclaba country con electrónica.

"Los primeros días acosé a tus amigos. ¿Estaban seguros de que era real? Demandaba pruebas. ¿Dónde estás ahora? Cada vez que leía 'QEPD' seguido de 'Avicii' en cualquier lado, me conmovía una y otra vez. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia de 'es' a 'era', sollocé", tradujo Infobae.

La conmovedora misiva continúa: "Me quedaba mirando a la nada por unos minutos, tratando de descifrar por qué decía que tú habías muerto el 20 de abril de 2018. No tenía ningún sentido. Eres tan joven y maravilloso y te amo tanto para que eso estuviera escrito junto a tu nombre. Así que me quedaba mirando hacia otro lado y cuando volvía a mirar, todavía estaba allí, extraño y confuso".