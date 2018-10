Arrestan a modelo en protestas contra candidato al Senado

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Al menos 302 personas, entre las que se encontraban las actrices Amy Schumer y Emily Ratajkowski, han sido arrestadas por manifestarse contra el candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, en las oficinas del Senado en Washington, informa MSNBC.

De acuerdo al portal RT, en un video difundido a través de Twitter se aprecia cómo un agente de la Policía del Capitolio pregunta a Schumer y a otras personas presentes si "quieren ser arrestados", a lo que la artista responde "sí".

Esta manifestación ha tenido lugar después de que el líder de la mayoría del Senado estadounidense, el republicano Mitch McConnell, afirmara que la investigación del FBI "no corroboró ninguna de las acusaciones"contra Kavanaugh, señalado por haber cometido presuntos abusos sexuales a varias mujeres. El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue quien propuso la candidatura de ese juez para ocupar un lugar en el Tribunal Supremo norteamericano.

