Desnudos en OnlyFans pueden ser bastantes artísticos, afirma modelo

RUSIA.- Anastasia Kvitko, modelo rusa y considerada toda una diosa en su nación, reconoció que el porno es un arte.

Anastasia, quien tiene cuentas en Pornohub y OnlyFans, así como en Instagram y Twitter, todas ellas con millones de seguidores, dijo que para hacer buenos videos te debes rodear de buenos directores y actores comprensivos.

"Como en todo, siempre hay gente que mete la pata. Que se excede con el sexo duro en las escenas. Yo tuve una mala experiencia. Fue una escena demasiado dura y no me gustó nada. Además, era un actor muy conocido. Pero, bueno, supe dejar las cosas claras", reconoció la modelo a "The Mirrow".