Victoria's Secret ya tiene a su nuevo ángel, y es...

ESTADOS UNIDOS.- Una de las críticas que se ha hecho muchas veces contra Victoria's Secret es la falta de diversidad entre sus modelos, especialmente en los ángeles que forman parte cada año de su gran show. Y parece que en la firma de lencería han tomado buena nota de los deseos de sus fans y el desfile que se celebrará a finales de este año contará con la presencia de Winnie Harlow.

Winnie Harlow, modelo canadiense de 24 años que padece vitíligo, una rara enfermedad que cambia la pigmentación de la piel, ha sido elegida por la marca de lencería Victoria's Secret como una de sus 'ángeles' para su desfile anual.

Un video obtenido en el mismo momento en que la chica se entera que desfilará en el Victoria's Secret Fashion Show se ha hecho viral en las redes sociales. En la grabación se aprecia cómo Harlow no puede contener sus emociones y casi llora de alegría.

