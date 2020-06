Moderatto anuncia que podría llevar su trayectoria al cine

Ciudad de México.- El grupo de rock Moderatto quiere aprovechar el alcance y posibilidades presentes en las plataformas digitales.

Según explica en entrevista el bajista Xavi aunque por ahora no pueden grabar música, con sus redes quieren seguir en contacto con el público nutriéndolas de contenido y aprendiendo de ellas.

Recordando su historia de más de 20 años juntos y de miras hacia lo que le depara el futuro a la agrupación, Xavi relata que en el tintero está la posibilidad de una película, idea que surgió cuando empezaban con el proyecto.

"No digo que vayamos a hacerla ahorita", aclara Xavi. "Nos encantaría, ya tenemos pensados guiones, hicimos uno con Olallo Rubio cuando empezaba el grupo, hicimos hace poco uno con Miguel Bonilla que para nosotros eso es lo más importante el guión pero no hay ningún plan todavía", explica.

Además Xavi, quien junto a Bryan Amadeus, Roy, Mick Marcy y Elohim Corona integra Moderatto, recuerda que también el séptimo arte es de los más golpeados por la pandemia.

Lo que sí deja claro es que en el futuro de Moderatto sólo podría estar la alineación original.