Modelo acusa de abuso al diseñador Mohamed Hadid

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días una modelo de nombre Miranda Vee retomó una declaración hecha por Kate Upton, quien acusaba al cofundador de la marca Guess Paul Marciano de haberla acosado sexualmente, con el fin de hacer su propia denuncia, nada menos que contra Mohamed Hadid, papá de las it girls Bella y Gigi Hadid.

“Gracias @kateupton es hora de que la gente como @paulmarciano y @mohamedhadid quede al descubierto por lo que realmente son. Me encontré con Paul en su oficina central de @guess, que en realidad es un departamento, donde me acosó sexualmente, para después presentarme a su amigo Mohamed, con quien iba a encontrarme para tomar un ‘café’. Pensé que era una reunión profesional pero era sólo yo, él y la champaña, una cita para violarme en un departamento. Todo eso para obtener una sesión de fotos de prueba para Guess. El año pasado cuando intenté denunciar esto en público, ellos los descubrieron y me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Sólo lo firmé porque Paul me amenazó y me dijo que me haría desaparecer si alguna vez decía algo”, narró la modelo en un extenso post de Instagram.

“¿Tendríamos que quedarnos calladas sólo porque ellos tienen poder?”, escribió, añadiendo los hashtags #METOO y #TIMESUP, con los que cientos de famosos han señalado los casos de acoso en el mundo del espectáculo y ahora también de la moda.

Diseñador Mohamed Hadid

Respecto de la polémica declaración, el diseñador Mohamed Hadid negó rotundamente las acusaciones a través de su abogado, quien concedió una entrevista a E! News.

“Es decepcionante que personas como Miranda Vee se inventen historias falsas para ser famosas por quince minutos. Mohamed Hadid es completamente inocente, en todos los aspectos. Es un gran padre para sus cuatro hijas, respeta a todas las mujeres y cree en darles poder a todas las mujeres, no sólo a sus hijas”, declaró.

Asimismo, el abogado aseguró que no hay ninguna demanda en contra del diseñador, por lo que tampoco existe una indemnización o futura compensación para la modelo que lo acusa.

Con información del portal Quién