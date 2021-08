Mon Laferte anuncia que está embarazada; tiene 10 semanas

MÉXICO.- A través de su cuenta oficial de twitter, la cantante Mon Laferte anunció que está embarazada. Después de un emotivo vivo repentino que la chilena decidió contar a sus fans la noticia de que después de un año de estar intentando, finalmente logrará ser mamá.

"Estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses", reconoció la intérprete, que a sus 38 años ha elegido emprender esta experiencia.

Estas son mis primeras fotos embarazada 😭 Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas 😵‍💫 Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡soy feliz! Seré mamá, que hermosa es la vida😭 pic.twitter.com/kpO8xly9zB — Mon Laferte (@monlaferte) August 17, 2021

"Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, de muchas formas, de cambio de peso y de humor y ha sido difícil y en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que también fue complejo, no voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada y ha sido una mierda este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí cuando estoy en otra", detalló.

A través de sus redes sociales recientemente dejó ver imágenes junto a su pareja el músico Joel Orta, quien se desempeña como jefe de producción de sus shows.

Hola amores ya está la preventa del #LaferteUStour2021 💘 les dejo mi código que es válido solo para hoy: SEIS



Venta general este Viernes. besos. https://t.co/goC81Wcrsk pic.twitter.com/1sviSMPwPm — Mon Laferte (@monlaferte) July 21, 2021

Según reveló Laferte, el último año de pandemia ha sido especialmente difícil para ella, pues además de este reto personal ha estado enfrentando las necesidades de su próxima gira, en la que presentará su nuevo álbum "Seis", a la que planea llegar con una pancita visible.

"Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho, debo estar en reposo absoluto; me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira y por fin volverme a sentirme yo sobre el escenario, pero quiero llorar ha sido un año muy difícil y ser mujer y estar en la industria y pasan muchas cosas atrás que no se cuentan, pero siento que me saqué un peso de encima al hablar y ojalá que toda salga bien y nos veamos en un mes más en la gira con una hermosa panza...vamos a ser dos".

TE PUEDE INTERESAR:

Britney Spears ¡Liberada hasta los topless!

Simon Gallup sale de la grupación The Cure

Vicente Fernández está despierto y consciente