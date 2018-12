Gwen Stefani no sabe quién es Mon Laferte ¡pero cantó con ella!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante chilena Mon Laferte, cantó al lado de Gwen Stefani en el programa La Voz, de NBC un villancico de Navidad sin que la vocalista de No Doubt, supiera quién era Laferte.

También te puede interesar: ¡Entérate! Callan a Michelle Salas: no querían que hablara español

De acuerdo a Vanguardia, las dos cantantes interpretaron la canción ‘Feliz Navidad’ que forma parte del álbum ‘You Make It Feel Like Christmas’ de Gwen Stefani, pero poco después, Stefani reconoció en el famoso programa que no sabía quién era.

“Estaba preguntándole a la disquera con quién podría hacer la interpretación y me contaron de ella, cuando vi sus videos pensé que lucía como una chica del Orange County, por los tatuajes, luce como alguien con quien podría haber crecido, aunque me sorprendió saber que era de Chile.”

En las redes sociales ha causado enojo entre los fans de la cantautora chilena Mon Laferte la respuesta de la cantante estadounidense.

Mon Laferte anuncia el lanzamiento de ‘Norma’

Mon Laferte recurrió a viejos amores para su nuevo álbum, y de paso hizo las paces con su verdadero nombre de pila.

De acuerdo con vanguardia.com, la cantautora chilena lanza el viernes “Norma”, su primer álbum conceptual, en el que narra el ciclo de una relación de principio a fin a través de 10 canciones que incluyen los sencillos “El beso” (una coqueta combinación de cumbia, reggaetón y folk latino) y “Por qué me fui a enamorar de ti” (una salsa sobre amor prohibido).