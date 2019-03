Mónica Naranjo hace candentes revelaciones sobre su vida íntima

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mónica Naranjo compartió un video en su cuenta de Instagram en la que dijo que dio hizo candentes revelaciones y es que la española señaló que cada que tiene sexo con una mujer se vuelve loca.

De acuerdo a Excélsior, la cantante cuenta que hace muchísimos años, en un programa de televisión, escuchó a una señora -que traía cara de ‘pocos amigos’- que decía que los homosexuales estaban enfermos.

“Me quedé muy pensativa recordando lo que había dicho esta señora y caí en la cuenta de que tenía razón. Tenía razón porque yo cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca”, dijo de manera irónica.

La publicación la hizo para recordar a la comunidad LGTB que hace 50 años comenzó a organizarse en un pequeño bar del barrio neoyorquino de Greenwich Village -llamado Stonewall Inn- para “luchar por el derecho a amar de forma libre”.

Considera, según lo escrito en su publicación, que alguien como ella tiene que dar un paso al frente por la comunidad. Por ello, hace meses pidió personalmente ser la pregonera del día del Orgullo.

Como siempre, mi comunidad me ha recibido con el mayor de los cariños. Un afecto tan grande que no creo que nunca pueda devolver. Gracias por dejarme ser vuestra pregonera y por celebrar este día con vosotros”

Este año, la intérprete de ‘Solo se vive una vez’ cumple 25 años de carrera.