Famosos se unen en redes sociales y apoyan a Montserrat Oliver

Agencia

MÉXICO.- Luego de que Montserrat Oliver emitiera un comunicado para manifestar su molestia y tristeza por la filtración de imágenes íntimas en las que aparece junto a su actual pareja, Yaya Kosikova, diversas famosas emplearon las redes sociales para brindarle su apoyo y demostrarle su solidaridad.

Una de las primeras fue la cantante Noelia, quien recordando lo que padeció cuando se hizo viral un video donde tenía relaciones sexuales, le envío algunas palabras de aliento.

También te puede interesar: Esto dice Montserrat Oliver del hackeo de sus fotos íntimas

“Querida @montserrat33 mi solidaridad para contigo, hermosa. Puedo sentir lo que vives en estos momentos. Quisiera poder en estos momentos darte un abrazo y decirte que hay luz al final en este tipo de pesadillas, que seas fuerte y que lo más importante sea que no le des explicaciones al mundo (…) NO HAY NADA QUE TE DEBA AVERGONZAR. FRENTE EN ALTO Y CAMINANDO FIRME. Después de 12 Años el infame video explicito donde salgo yo, sigue en la red, gastamos 4 años de nuestras vidas tratando de eliminarlo, gastamos una fortuna en tratar de bajarlo y al final no pudimos, solo aprendí ahora a vivir con ello, y nunca más me he dejado dar por ofendida por ese acto cobarde, ya que yo soy más que ese Video, y tú eres más que unas Imágenes. SIGUE ADELANTE Y QUE NADA NI NADIE TE ARREBATE LA FELICIDAD. Te Mando un Beso y Un Abrazo Grande. ~Noelia~”, expresó.

Por su parte, Marjorie de Sousa comentó: “Me sumo y te apoyo, el respeto a la privacidad, pero sobre todo a la mujer, no debemos permitir ningún abuso. Menos de este tipo, YA BASTA DE LUCRAR CON EL DOLOR, LA VIDA, LA INTIMIDAD DE LA MUJER. No más acoso, burla #Respeto".

Las que sin duda no podían dejar de demostrar su solidaridad con Montse son sus inseparables amigas, quienes se hacen llamar las “Las Lagartonas”. Roxanna Castellanos no dudó en mostrar su apoyo y con cariño posteó: “Montsigy eres una mujer enorme, un ser humano siempre pendiente de quienes te rodean, amorosa, preocupona, apapachadora, y trabajadora a morir, siempre entregada a lo que haces #FuerzaMontsigy ... Estoy contigo SIEMPRE ... Te Amo ”.

Sin embargo, la que tomó el incidente con su característico sentido del humor fue Yolanda Andrade, quien aprovechando las fiestas decembrinas le jugó una broma a su gran amiga para reírse del momento amargo que está viviendo.

Con información del portal Quién