Por este motivo Lady Gaga canceló su compromiso

HOLLYWOOD.- Lady Gaga terminó hace poco su compromiso con Christian Carino quien fue su representante artístico y aunque no se dieron las razones de la ruptura, ahora ha surgido más información al respecto .

De acuerdo a Quién, según una fuente cercana a la artista, Christian habría tenido malos tratos hacia ella, además de ser muy celoso y controlador ya que siempre quería saber en dónde estaba todo el tiempo. No obstante, tras dos años de relación y unos meses después de anunciar su compromiso el 16 de octubre del año pasado decidieron ponerle punto final a su romance.

“Chris no trataba muy bien a Gaga al final de su relación. Él estaba muy celoso…trataba de saber dónde estaba en todo momento y le mandaba muchos mensajes”, aseguró la fuente al portal de noticias Us Weekly.

Ahora esta nueva revelación hace todo el sentido y es que, en algún momento surgió el rumor de que el ex prometido de la cantante sentía muchos celos de Bradley Cooper con quien hizo una gran mancuerna luego de trabajar juntos en la película Nace una estrella, el año pasado.

Por si eso no fuera poco, en su momento Mel B, ex integrante de Spice Girls aseguró que cada vez que Cooper y Gaga salían juntos ella no usaba su anillo de compromiso. Por cierto, dejó de usar la argolla en durante la gala de los últimos premios Grammy a los que asistió sola y además, no lo mencionó en su discurso de agradecimiento al llevarse el premio por el tema 'Shallow'.

Sin embargo, todo parece indicar que además de los mejores amigos de Gaga tampoco llevaban una gran relación con el ex representante. Lo que todavía no está confirmado es si estos comportamientos hacia la cantante iniciaron tras los rumores de una supuesta relación amorosa entre ella y Cooper, y mismos que aumentaron luego de su número musical en la reciente entrega de los Premios Oscar donde ambos derrocharon mucha química sentimental.

Mientras eso se resuelve, ella permanece disfrutando de las playas de Los Cabos con motivo de su cumpleaños número 33, aunque su semblante no fuera precisamente el más alegre o de celebración.