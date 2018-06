¿Te lo perdiste? Esto pasó en los premios MTV Miaw 2018

Agencia

MÉXICO.- Desde el mediodía de ayer decenas de eufóricos fans, de entre los 14 y 21 años, se dieron cita a las afueras de la Arena Ciudad de México, donde recibieron con gritos y ovaciones a sus ídolos, como J. Balvin, Mon Laferte y Liam Payne, quienes fueron las grandes estrellas de los premios MTV Miaw 2018, que distinguen a las estrellas del mundo digital y de la televisión.

La fiesta inició con la alfombra rosa y recibió a estrellas millennials, como los integrantes del reality Acapulco Shore, así como los de Are You The One? El match perfecto y Catfish México, producciones que forman parte del canal MTV.

Otros que formaron parte del desfile fueron Jesse & Joy, Urband5, Playa Limbo, cantantes como Daniela Spalla, María León, Regina Murguía del grupo JNS, influencers como Eduardo El Chile, Danielle Clyde, Juanpa Zurita, Niurka, y el productor Pedro Damián junto con el elenco de su nueva telenovela Like.

La nota la dio la modelo y conductora mexicana Brenda Zambrano, quien recibió una proposición de matrimonio de su novio John, quien se hincó en plena alfombra para ofrecerle el anillo de compromiso.

Lele Pons fue nombrada la Instagramer Global; Army BTS fue reconocido como Mejor Fandom y Paulina Galindo recibió el Styler del Año.

La brasileña Anita también tomó parte en el escenario con su canción “Paradinha”, poniendo el ambiente en el escenario; posteriormente unió su canto al de J. Balvin y luego llegó el turno para una de las cantantes más esperadas, Becky G y la intérprete de República Dominicana, Natti Natasha, ambas cantaron “Sin pijama”.

La velada siguió con el premio a Juan de Dios Pantoja como #Instacruch, mientras que Mario Ruiz ganó por Mejor Parodia.

Liam Payne armó una gran fiesta en el escenario al ritmo de “Strip That Down”, antes de poner fin a la velada.

Los Detalles

Mon Laferte se lució como conductora de la velada.

Paty Cantú provocó suspiros con su actuación, en la que los chicos la acompañaron coreando su interpretación.

Anita compartió el escenario con J. Balvin, quien fue uno de los protagonistas de la premiación, que hoy se transmitirá por el canal MTV e incluirá la alfombra rosa.

Con información del portal Milenio.