Muere a los 94 años Gena Rowlands, actriz de ‘Diario de una pasión’

Virginia Cathryn Rowlands, mejor conocida como Gena, recordada por su actuación en ‘Diario de una pasión’ (‘The Notebook’) de 2004, falleció esta semana a los 94 años de edad.

Rowlands interpretó a la versión adulta de Allie Hamilton, personaje cuya versión joven quedó a cargo de Rachel McAdams.

La aclamada actriz y esposa del director John Cassavetes, se fue de este mundo el 15 de agosto, así lo confirmaron los representantes de su hijo, Nick Cassavetes. De acuerdo con TMZ, Gena murió en su casa ubicada en Indian Wells, California.

Se sabe que Rowlands, una de las últimas divas de la Época de Oro de Hollywood, padecía Alzheimer, noticia que fue dada a conocer a principios de 2024 por su hijo, quien estuvo a cargo de dirigir ‘Diario de una pasión’.

Gena Rowlands nació en 1930 en Cambria, Wisconsin. A lo largo de su fructífera carrera cinematográfica, realizó diez películas en cuátro décadas con su primer esposo, entre las que se encuentran ‘Así habla el amor’ (‘Minnie y Moskowitz’) de 1971, ‘Noche de estreno’ (‘Opening Night’) de 1977 y ‘Corrientes de amor’ (‘Love Streams’) de 1984.

Los filmes ‘A woman under the influence’ de 1974 y ‘Gloria’ de 1980 le otorgaron dos nominaciones al Oscar. Ambas películas retrataban los desafíos a los que se enfrentaban las mujeres en aquellos años.

This is one of my favorite scenes in any movie.



That moment in “A Woman Under the Influence” when Gena Rowlands picks her kids up at the bus.



Probably one of my favorite portrayals of motherhood onscreen. I love all her “mom” scenes so much, I have them saved on my phone. pic.twitter.com/dqEPzNlBRa