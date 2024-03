Muere a los 27 años Chance Perdomo, actor de "Gen V" en un accidente de moto

El actor Chance Perdomo, perdió la vida en un desafortunado accidente en el que afortunadamente nadie más resultó herido. Sin embargo, hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la ubicación, fecha o circunstancias exactas del incidente. La noticia ha conmocionado a sus seguidores y colegas en la industria, quienes lamentan profundamente su partida.

Su equipo de trabajo dijo.

"Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron percibidos por todos los que lo conocieron, y su calidez perdurará en aquellos a los que más quería. Pedimos por favor que se respete el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano".

La repentina partida de Chance ha dejado consternados a sus compañeros de trabajo y seguidores en la industria del entretenimiento. Los productores de su último proyecto, "Gen V", expresaron su conmoción en un comunicado.

"No podemos terminar de comprender esto. Para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un artista increíblemente talentoso, y más que nada, simplemente una persona muy amable y encantadora".

Conocido por su papel en el spinoff de "The Boys" como Andre Anderson, dotado de poderes magnéticos, y por su interpretación de Ambrose Spellman en "Chilling Adventures of Sabrina", Chance dejó una huella imborrable en la pantalla.

Su participación en la serie de películas "After We Fell" y otros proyectos como "The Cipher", "Moominvalley", "Killed by My Debt", "Midsomer Murders" y "Hetty Feather" también resaltan su versatilidad como intérprete. Su legado perdurará en la memoria de aquellos que admiraron su trabajo y disfrutaron de su talento en una variedad de roles a lo largo de su carrera.

Con información de TMZ y redes sociales.