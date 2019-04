Muere actor de 'Trainspotting'; fue tiroteado al salir de su casa

Agencia

EDIMBURGO.- La muerte de Bradley Welsh, exhooligan reconvertido en actor para la secuela de «Trainspotting», está siendo investigada por la policía de Edimburgo, quien observa indicios criminales en los hechos. Los agentes han confirmado que Welsh, de 42 años, fue tiroteado en la cabeza, al salir por las escaleras de su casa. «Su muerte está siento tratada como sospechosa y continúan las pesquisas», han señalado desde la policía de Escocia en un comunicado.

De acuerdo a ABC, en la misma nota se agrega que «los agentes seguirán muy presentes en esa área para ofrecer seguridad a los ciudadanos y recabar información».

Los medios locales indican, por su parte, que el actor falleció tras «un altercado» en las escaleras de su casa. En el interior estaban su compañero y su hija, de ocho años. El Mirror afirma que el fallecido fue contratado por una organización criminal para proteger un paquete de droga (tres kilos de heroína y dos de cocaína) que en el mercado podría llegar a valer 130.000 libras (unos 150.000 euros). Sin embargo, los estupefacientes habrían desaparecido, lo que podría haber motivado el asesinato del actor.

