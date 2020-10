Muere Sean Connery; calificado por sus fans como el mejor James Bond

Londres.- El actor escocés Sean Connery, considerado por muchos el mejor James Bond, ha muerto. Tenía 90 años.

La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon dijo que se sentía “consternada” por la noticia y compartió en un hilo de Twitter una breve reseña de la vida y trayectoria de este actor..

“Nuestra nación llora a uno de sus hijos más queridos”, dijo.

1/ I was heartbroken to learn this morning of the passing of Sir Sean Connery. Our nation today mourns one of her best loved sons.

