Fallece en Londres la actriz Emma Chambers

CIUDAD DE MÉXICO.- A los 53 años de edad, falleció la actriz británica Emma Chambers, conocida por su participación en la película “Un lugar llamado Notting Hill”, protagonizada por Hugh Grant.

De acuerdo con Radio Fórmula, la actriz británica Emma Chambers, quien alcanzó fama por interpretar a Honey Thacker, hermana del personaje de Hugh Grant en la cinta "Notting Hill", falleció a los 53 años de causas naturales.



"Emma creó una gran cantidad de personajes y un inmenso currículo de trabajo. Llevó la risas y la alegría a muchas personas", dijo su representante.

Al margen de su presencia en la popular película encabezada por Julia Roberts y Hugh Grant, Chambers era muy popular en el Reino Unido por dar vida a Alice Tinker en la serie de televisión de la cadena BBC "The Vicar of Dibley", publicó el portal Todo Noticias. Con este personaje se ganó el reconocimiento como mejor actriz de televisión de parte del jurado de los Premios de Comedia Británica.

"Emma Chambers era una persona hilarante y muy cálida y, por supuesto, una actriz brillante. Una noticia muy triste", fueron las palabras que tuiteó Hugh Grant tras enterarse sobre la muerte de su excompañera.

