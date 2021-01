Muere Alex Malverde por coronavirus, era promotor mexicano de hip hop

Ciudad de M éxico.- El conductor de radio y uno de los promotores de hip hop nacional, Alex Malverde falleció a la edad de 34 años debido a complicaciones generadas tras padecer coronavirus.

A través de redes sociales, amigos, colegas y fans de Malverde dieron a conocer el fallecimiento del músico, el cual había ocurrido este miércoles por la madrugada. El conductor había anunciado el pasado 7 de enero que tenía coronavirus.