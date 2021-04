Muere Arthur Kopit, dramaturgo tres veces nominado al premio Tony

ESTADOS UNIDOS.- Arthur Kopit, dramaturgo nominado en tres ocasiones al premio Tony y dos veces finalista del premio Pulitzer conocido por fusionar géneros dispares, absurdismo y una cosmovisión oscuramente cómica, falleció. Tenía 83 años.

Kopit murió el viernes, dijo Rick Miramontez, publicista senior de DKC / O & M PR. No habían mas detalles disponibles.

Kopit ganó un premio Tony en 1970 por "Indios", una crítica de la guerra de Vietnam y el tratamiento de los nativos americanos por parte de Estados Unidos, protagonizada por Stacy Keach como Buffalo Bill. Nueve años después, recibió otra nominación por "Wings", la historia de la recuperación de una víctima de un derrame cerebral protagonizada por Constance Cummings. Tanto "Indians" como "Wings" fueron finalistas del Pulitzer en drama.

Kopit obtuvo su tercera nominación al Tony en 1982 por "Nine", una adaptación de la película "8 1/2" de Federico Fellini. "Nine" regresó a Broadway en 2003 y ganó dos premios Tony, incluido el de mejor reestreno. En 2009, Rob Marshall dirigió la película basada en el guión de Kopit.

Las otras obras de Kopit incluyen "Phantom", una versión musical de "El fantasma de la ópera" de Gaston Leroux que ha sido eclipsada por la versión más popular de Andrew Lloyd Weber, y "El fin del mundo", una investigación mordaz de la carrera de armamentos y destrucción nuclear.

Hizo su debut en Broadway en 1963 con “Oh Dad, Poor Dad, Mamma's Hung You in the Closet y I'm Feelin 'So Sad”, que Jerome Robbins dirigió en Broadway cuando Kopit todavía era estudiante de Harvard.

Más tarde, Kopit enseñó en Wesleyan University, Yale University y City College of New York. Fue miembro del Centro de Desarrollo Lark Play,

Le sobreviven su esposa, Leslie Garis; sus hijos Alex, Ben, Kat; sus nietos Arthur, Beatrix y Clara; y su hermana, Susan.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Tráiler de 'The Suicide Squad' rompe récord de reproducciones

Maribel Guardia confirma noviazgo con Rafael Inclán: Tenía sólo 19 años

Fallece Chepina Peralta; ícono de la cocina mexicana