Muere el cantante de country Kenny Rogers

Georgia, Estados Unidos.- El cantante y actor Kenny Rogers, un ganador del Grammy que cultivó el jazz, el folk, el country y el pop con éxitos como "Lucille", "Lady" y "Islands in the Stream" y encarnó su persona "The Gambler" (el jugador) en televisión, ha muerto. Tenía 81 años.

Murió el viernes por la noche en Sandy Springs, Georgia, dijo su agente Keith Hagan a The Associated Press. Se encontraba alojado en un hospicio y murió de causas naturales.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT