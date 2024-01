Muere Christian Oliver junto con sus hijas en el Mar Caribe tras avionazo

El actor alemán Christian Oliver, conocido por sus roles en películas como Meteoro (2008) y series como Saved by the Bell: The New Class, falleció a los 51 años junto con sus dos hijas, Madita (10) y Annik (12), en un accidente de avión que tuvo lugar en el Mar Caribe ayer, según informados medios internacionales este viernes.

La aeronave privada despegó del Aeropuerto J.F. Mitchell en Paget Farm, en San Vicente y las Granadinas, con destino a Santa Lucía alrededor del mediodía.

Sin embargo, poco después del despegue, el avión, que también transportaba al piloto identificado como Robert Sachs, experimentó dificultades y se precipitó al océano cerca de la pequeña isla de Petit Nevis.

🇺🇲 | ÚLTIMA HORA: El actor de Hollywood Christian Oliver y sus dos hijas de de 10 y 12 años mueren en un accidente de avioneta frente a una isla caribeña.



Actuó en películas como 'Speed Racer', 'El buen alemán', 'Valkyrie' e 'Indiana Jones y el dial del destino'. pic.twitter.com/rgKpZHObo5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 5, 2024

Las autoridades locales, en este caso la Fuerza de Policía Real de San Vicente y las Granadinas, informaron que los cuerpos de Christian Oliver, sus dos hijas y el piloto fueron recuperados gracias a los esfuerzos de la comunidad local de pescadores y buceadores de Paget Farm. Luego fueron transportados a San Vicente y llevados a la Morgue de Kingstown.

En un comunicado en redes sociales, la RSVGPF (Real Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas) expresó sus condolencias a todos los afectados por la tragedia y aseguró que la investigación sobre el accidente continúa para determinar las causas exactas del siniestro.

Así cayó la avioneta donde viajaba El actor Christian Oliver y sus dos hijas pequeñas

pic.twitter.com/4Yhz23fyzK — KPININI (@kpininimemes) January 5, 2024

El actor, nacido en Alemania y trasladado a los Estados Unidos para seguir una carrera en Hollywood, también participó en proyectos cinematográficos como Valkyrie y The Baby-Sitters Club, así como en la serie de televisión Sense8.

Solo unos días antes de su muerte, Oliver compartió una fotografía de una playa en Instagram y deseó a sus seguidores un Feliz Año Nuevo "desde algún lugar en el paraíso".

Con información de Reforma.