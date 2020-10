Muere Conchata Ferrell, conocida como Berta en "Two and a Half Men"

"Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu limpieza era un poco sospechosa..."; escribió el actor a arriba de una imagen en donde se ve a él y a Berta tomando el sol y una cerveza.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.



Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.



💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV