Shoichiro Toyoda, quien como hijo del fundador de la empresa dirigió la expansión de la automotriz Toyota a los mercados internacionales, ha muerto. Tenía 97 años.

Toyoda, presidente honorario del directorio, murió el martes de un paro cardíaco, informó la Toyota Motor Corp. en un comunicado.

Toyota Motor Corp.’s Honorary Chairman Shoichiro Toyoda died of heart failure on Tuesday. He was 97. Toyoda also once served as chairman of Keidanren (the Japan Business Federation). https://t.co/JoGWNopYek pic.twitter.com/n3kzpttr1H

Era el hijo mayor de Kiichiro Toyoda, quien fundó la empresa en 1937, y padre de Akio Toyoda, quien anunció recientemente su renuncia como CEO para ocupar la presidencia.

