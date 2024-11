Muere el actor Tony Todd, famoso por darle vida al temible ‘Candyman’

El actor Tony Todd, célebre por dar vida al icónico asesino sobrenatural ‘Candyman’, falleció esta semana a los 69 años en su hogar en Marina del Rey, California.

Un representante confirmó que la estrella falleció el miércoles 6 de noviembre, aunque aún no se ha divulgado la causa de su muerte.

Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, Todd dejó una huella profunda en el cine de terror, así como en otros géneros.

Tony Todd, the actor who starred in the 'Candyman' and 'Final Destination' horror franchises, has died after a long illness. He was 69 https://t.co/vYQHLEK8Q0 pic.twitter.com/jRVuQpQwZT — The Hollywood Reporter (@THR) November 9, 2024

Además de su rol en Candyman, fue parte de éxitos como The Crow, The Rock y la popular franquicia Destino Final, lo que lo consolidó como una figura central del cine y un rostro inconfundible para los fanáticos del horror.

Nacido el 4 de diciembre de 1954 en Washington, DC, Todd comenzó su carrera como actor de teatro y rápidamente se destacó en diversas producciones.

Su trayectoria en el cine inició con la película Platoon (1986), de Oliver Stone, quien ganó el Óscar.

Variety reveló que también participó en series de culto como Star Trek: La Nueva Generación, donde interpretó a Kurn, un comandante Klingon.

No obstante, su interpretación de Candyman, dirigida por Bernard Rose en 1992, fue la que lo catapultó al estrellato y lo consolidó como un ícono del cine de terror, al encarnar a Daniel Robitaille, un espíritu vengativo con un gancho por mano, que se dice aparece cuando su nombre es dicho cinco veces frente a un espejo.

Rest in Peace, Tony Todd. An absolute legend. His performance as Candyman is going to go down in film history as one of the most iconic film performances ever. pic.twitter.com/CPCsT3WHck — hugeasmammoth.films (@hugeasmammoth_) November 9, 2024

La película se destaca no solo por su terror psicológico, sino también por su tratamiento de temas como la gentrificación, racismo y violencia social, especialmente en los barrios de Chicago.

La actriz Virginia Madsen, quien dio vida a Helen Lyle en el largometraje, expresó su pesar en redes sociales.

"Mi amado. Que descanses en paz. El gran actor Tony Todd nos ha dejado y ahora es un ángel. Como lo fue en vida. Te amo", escribió en su cuenta de Instagram.

La saga de Candyman continuó con secuelas como Candyman: Farewell to the Flesh (1995) y Candyman: Day of the Dead (1999), en las que Todd retomó su icónico papel.

En 2021, la franquicia fue revivida con una nueva película dirigida por Nia DaCosta, donde Todd también repitió su personaje, ahora en una secuela directa de la original.

Con información de Reforma