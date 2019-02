Muere el 'amor platónico' de Don Ramón

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La vecindad del Chavo del 8 se está quedando sin inquilinos. Recientemente se dio a conocer que Olivia García Leiva, quien interpretó a Gloria, una joven de la que estaba enamorada de Don Ramón, falleció recientemente, esto lo informó Excélsior.

En su cuenta de Instagram, Olivia Peralta, su hija, la despidió:

"Mami, si hay reencarnación, regresa pronto, que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo. Si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste".

"Sé que estarás tú en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo. ¡Qué bonitos y sólidos valores me dejaste! Gracias por darme tantas herramientas, tan buenas y profundas, que hasta me preparaste para vivir sin ti", continúa el mensaje.