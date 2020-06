Muere el multimillonario Steve Bing, saltó desde su apartamento en el piso 27

Ciudad de México.- El productor fílmico y ex pareja de la actriz Elizabeth Hurley, Steve Bing, se quitó la vida este lunes al saltar desde su apartamento, ubicado en el piso 27 de una torre en Los Ángeles.

Liz Hurley’s ex, Filmmaker Steve Bing, has committed suicide by jumping to his death from the 27th floor of his Los Apartment apartment.

