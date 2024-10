Muere la estrella de 'Baywatch' Michael Newman; tenía 68 años

Michael Newman, actor reconocido por haber participado en la famosa serie televisiva ‘Baywatch’, ha fallecido a los 68 años de edad tras sufrir complicaciones cardíacas relacionadas con su diagnóstico de Parkinson.

Gracias a información proporcionada por su amigo cercano Matt Felker a People, se sabe que la estrella murió la noche del 20 de octubre.

Felker detalló que Michael partió de este mundo rodeado de las personas que más amaba en esta vida: su familia y amigos.

“Vi a Mike la última vez que estuvo consciente y me miró y, como es típico de Mike, me dijo: 'Llegaste justo a tiempo'”.

Nacido en Los Ángeles, California, Newman se unió al elenco de ‘Baywatch’ en 1989, participando en 150 episodios hasta 2001.

En la serie, interpretó a Mike Newman, formando parte de un equipo de salvavidas que vivía aventuras en una playa de Los Ángeles.

La serie contaba también con la participación de grandes estrellas como David Hasselhoff, Yasmine Bleeth y Pamela Anderson.

A diferencia de sus compañeros de reparto, Newman era un verdadero socorrista y trabajó como bombero, actividad que continuó durante y después de su carrera en televisión.

Su lucha contra el Parkinson

Newman, que fue diagnosticado con Parkinson a la edad de 50 años en 2006, compartió su experiencia personal con la enfermedad en ‘After Baywatch: Moment in the Sun’, revelando que tomaba 10 medicamentos al día y que a menudo se despertaba ‘nervioso’.

“Esta enfermedad terminal me ha permitido pensar mucho, algo que quizá no quería, pero me ha aportado sabiduría. Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida”, declaró Newman a People en agosto.

Aquella ocasión, expresó que apreciaba enormemente los días que podía estar ‘en esta tierra’ con su familia y amigos: “Me tomo la vida en serio”.

En sus últimos años, Newman se dedicó a recaudar fondos para la Fundación Michael J. Fox, con el objetivo de encontrar una cura para el Parkinson.

Le sobreviven su esposa Sarah, con quien estuvo casado durante 36 años, así como sus dos hijos adultos, Chris y Emily, y su nieta Charlie, de un año.

Con información de Reforma y New York Post