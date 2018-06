Muere actor de 'Modern Family', te decimos los detalles

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hallan muerto a Jackson Odell, actor de serie 'Modern Family'.

El joven actor Jackson Odell, conocido por sus papeles de Ted Durkas en la serie Modern Family y de Ari Caldwell en la comedia televisiva Los Goldberg, fue hallado muerto el pasado jueves en su vivienda de Tarzana, California, según confirmó el departamento médico del Condado de Los Ángeles.

Por el momento se desconoce la causa del deceso del histrión de 20 años hasta que se le practique la autopsia.

En un comunicado, la familia de Jackson Odell ha lamentado "la pérdida de nuestro querido hijo y hermano".

"Siempre será una luz y un alma brillante. Todavía tenía mucho por compartir", agrega el mensaje difundido por Twitter.

Recientemente Jackson Odell había escrito varias canciones para la banda sonora de la película Forever Your Girl, incluido el éxito de Lauren Alaina, Wings of an Angel.

También componía canciones e interpretaba en su canal de YouTube versiones de temas conocidos, incluido uno de Dreaming with a Broken Heart, original de John Mayer, que cuenta con miles de reproducciones.

Modelo de Playboy muere tras caer 23 pisos con su hijo

Mueren exmodelo de Playboy y su hijo tras caer 23 pisos de un “famoso” hotel.

Madre e hijo llegaron al penthouse del Hotel Gotham en Manhattan alrededor de las 18 horas del jueves y horas más tarde se encontraron los cuerpos, en el balcón del segundo piso, dijo la policía en una breve conferencia de prensa.

Una exmodelo de Playboy enfrascada en un litigio legal por la custodia de su hijo, presuntamente se lanzó desde un cuarto de hotel en Nueva York, suicidándose y matando al pequeño, informaron las autoridades en mayo pasado.