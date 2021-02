Muere la abuelita de Belinda, la artista se despide de ella con emotivo mensaje

Ciudad de México.- Belinda no la está pasando nada bien este 2021, la cantante informó que lamentablemente su abuelita, Juana Moreno, de 88 años, falleció hoy miércoles en Madrid, España, de donde era originaria y se encontraba hospitalizada luego de estar varios días delicada de salud.

A través de sus estados en Instagram, la cantante compartió con sus seguidores el gran dolor por la pérdida de la "mujer de su vida, su razón de ser".

Sin dar detalles de la causa del deceso, Belinda confesó lo afectada que está tras la pérdida de quien era "su inspiración".

La artista recordó la alegría que caracterizaba a su abuelita, y pidió a sus seguidores que le enviaran fotos y videos con ella para poder sentirla cerca.

De igual manera, la artistas compartió un emotivo mensaje para despedirse de su amada abuela, de quien se sabe, era muy unida.