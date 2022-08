Muere la actriz Anne Heche tras varios días hospitalizada

Luego de una semana de que quedara gravemente herida en un accidente de coche, la actriz estadounidense Anne Heche falleció este viernes 12 de agosto.

La lamentable noticia fue confirmada por su familia, tras anunciar previamente que le quitarían el soporte vital.

La actriz de 53 años chocó su automóvil contra una casa en Los Angeles el 5 de agosto. Perdió el conocimiento poco después y el 8 de agosto los representantes publicaron una actualización sobre su estado de salud y aseguraron que Heche estaba en una "condición extremadamente crítica" y había entrado en coma.

En un comunicado, su familia anunció que no esperaba que sobreviviera y que la mantenían con soporte vital para determinar si sus órganos podían ser donados.

Anne destacó en el mundo del espectáculo a principios de la década de 1990, interpretando a las gemelas en la telenovela "Otro mundo" y con papeles en el cine.

Uno de sus papeles más importantes fue como la novia de Johnny Depp en el drama de gánsteres "Donni Brasco" (1997).

Durante el mismo año, participó en otros títulos inolvidables:

For those who are old enough to remember it, 1997-1998 was the true apex of Anne Heche pic.twitter.com/PC15Y183II

En el mismo año, Heche inició una relación con la estrella de comedia Ellen DeGeneres y estuvieron juntas durante tres años.

Anne Heche said bosses told her not to take then girlfriend Ellen DeGeneres to Volcano premiere in 1997. “I was told if I took Ellen, I would lose my Fox contract,” Heche told Page Six. “At that moment, she took my hand and said, ‘Do what they say,’ and I said, ‘No thanks.’” RIP. pic.twitter.com/JmC9OqwKml