Muere Little Richard, el "arquitecto del rock 'n' roll"

Nashville, Tennessee, EE.UU.- Little Richard, el autoproclamado "arquitecto del rock 'n' roll" que con su piano penetrante y melancólico y elevado copete, irrevocablemente alteró la música popular mientras introducía el R&B negro al blanco Estados Unidos, murió el sábado los 87 años.

El pastor Bill Manson, un amigo cercano de Little Richard, le dijo a The Associated Press que Little Richard murió la mañana del sábado. Minson dijo que habló con el hijo y hermano del artista, y que la familia no divulgará la causa de muerte.

Entre sus más famosos éxitos destacan “Tutti Frutti”, “Long Tall Sally”, y “Good Golly Miss Molly”, y su famoso grito de guerra: “A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom”.

Richard Penniman, su nombre original, fue uno de los padres fundadores del rock 'n' roll que ayudaron a borrar la línea de color en los gráficos de la música, uniéndose con Chuck Berry y Fats Domino para llevar a las masas lo que alguna vez se conoció como "música de raza".

El piano hiperquinético de Richard, junto con su voz aulladora y corte de cabello, lo convirtieron en algo insólito: un hombre negro y homosexual famoso en todo Estados Unidos durante la era de acartonada de Eisenhower.

Nacido en Macon, Geaorgia, el 5 de diciembre de 1932, se retiró no hace mucho, en 2013, al cumplie 80 años. Era el segundo de los doce hermanos nacidos en el seno de una familia de la que fue expulsado en la adolescencia, aunque sería adoptado por una familia blanca.