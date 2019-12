Muere Marie Fredriksson, vocalista de Roxette

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana se dio a conocer el fallecimiento de Marie Fredriksson, vocalista del dueto sueco, Roxette, a los 61 años, a causa de un tumo cerebral, que le fue diagnosticado desde 2002.

También te puede interesar: Tras convulsión al caminar, muere el rapero Juice Wrld a los 21 años

“El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño llegamos a compartir! Me siento honrado de haber conocido tu talento y generosidad”, escribió el otro integrante de Roxette, Per Gessle.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG