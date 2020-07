Muere Olivia de Havilland, la última leyenda del Hollywood

París.- La actriz ganadora del Oscar Olivia de Havilland, conocida sobre todo por su papel de la bondadosa Melanie en “Lo que el viento se llevó”, ha muerto. Tenía 104 años.

Su agente Lisa Goldberg dijo que la actriz murió pacíficamente de causas naturales el domingo en su hogar en París.

La morena de ojos grandes la última estrella del Hollywood dorado y la última sobreviviente de los protagonistas de “Lo que el viento se llevó”. Hermana de la actriz Joan Fontaine, de Havilland obtuvo dos galardones de la Academia de Hollywood a mejor actriz protagonista por “To Each His Own” y “The Heiress", y coprotagonizó varias películas con Errol Flynn, entre ellas “The Adventures of Robin Hood”.

Se destacó también al oponerse con éxito a los estudios de Hollywood por extender el contrato de un actor sin su consentimiento.

La intérprete murió "en paz mientras dormía", según fuentes de la citada publicación.

Nacida el 1 de julio de 1916 en Tokio, era hija del aristócrata, abogado y diplomático Walter Augustus de Havilland y de la actriz Lillian Ruse. Tras el divorcio de sus padres, en 1919 se mudó con su madre y su hermana pequeña, Joan, a California donde estudió Arte Dramático con Lillian Rose y comenzó a trabajar en grupos universitarios de teatro. En 1935 el alemán Max Reinhardt la descubrió en una representación de “El sueño de una noche de verano” y ese mismo año la dirigió en la versión cinematográfica de la obra.

Olivia de Havilland mantuvo una rivalidad antológica con su hermana Joan Fontaine, fallecida en 2013, que fue digna de una película.

Por sus contribuciones a la industria cinematográfica, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La actriz sobrevivió a dos guerras mundiales, a varias crisis nucleares y hasta a Kirk Douglas. Pero, sobre todo, Olivia de Havilland resistió a Joan Fontaine, esa hermana pequeña con quien mantuvo una rivalidad antológica que empezaba por diferenciarse hasta en el apellido. "Me casé la primera, gané un Oscar la primera, tuve un hijo la primera. Si me muero, ella estará furiosa porque otra vez la habré ganado", se jactó Joan Fontaine en una entrevista.