Muere Philip Roth, escritor y ganador del Pulitzer

ESTADOS UNIDOS.- Muere el escritor estadounidense Philip Roth, a los 85 años de edad.

Nunca ganó el Premio Nobel, pero obtuvo el Pulitzer en 1998; entre sus temas recurrentes, "la familia judía, el sexo, los ideales estadounidenses y la traición a esos ideales".

De acuerdo con Aristegui Noticias, el novelista estadounidense Philip Roth, ganador del premio Pulitzer en 1998 por su novela “Pastoral Americana”, murió este martes a la edad de 85 años, informó la revista The New Yorker citando a amigos cercanos del autor.

Fue The New Yorker también el medio que publicó en 1958 el primer relato de Roth, quien 40 años después ganaría el Pulitzer en la categoría de ficción y se volvería un autor icónico de la literatura estadounidense; “La Clase de Persona que Soy” (“The Kind of Person I Am”, en inglés) fue el título de aquel texto.

Nunca ganó el Premio Nobel, pero obtuvo otros galardones de gran relevancia: ganó dos veces el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos, obtuvo en dos ocasiones el Premio Nacional del Círculo de Críticos de Libros y tres premios PEN/Faulkner, además del Pulitzer, recordó esta noche The New York Times.

The New Yorker enlistó entre sus temas favoritos “la familia judía, el sexo, los ideales estadounidenses y la traición a esos ideales, el fanatismo político y la identidad personal”.

Cineasta muere aplastado por el 'Árbol de la vida'

El documentalista guatemalteco Eduardo Spiengler murió debido a que durante las manifestaciones en Nicaragua las personas derribaron el ‘Árbol de la vida’. La estructura metálica cayó encima de él y nadie se había dado cuenta de que él quedó aplastado y comenzaron a saltar encima de ella.

De acuerdo con el portal Excélsior, en redes sociales circulan distintos videos en los que se aprecia el momento en el una de las estructuras metálicas cae sobre el cineasta quien, pese a correr para ponerse a salvo, es aplastado.

De acuerdo con medios locales, algunas personas ya se habían acercado a Spiegler, quien tomaba fotografías de la protesta, para advertirle del peligro que representaba estar tan cerca del “Árbol de la vida”, así como del lugar en donde caería éste.