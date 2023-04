El fin de una era del jazz: muere Edward "Kidd" Jordan

El saxofonista y profesor de música Edward "Kidd" Jordan falleció el viernes a los 87 años en su hogar de Nueva Orleans rodeado de su familia, mientras dormía.

La noticia de su deceso fue dada a conocer por el publicista de la familia, Vincent Sylvain

Durante su carrera de 50 años, colaboró con leyendas de la música como Ray Charles, Aretha Franklin y Stevie Wonder.

Además, fundó "The Improvisation Arts Quintet" en 1975, produciendo una variedad de música vanguardista.

Como profesor de música en la Universidad del Sur de Nueva Orleans (SUNO), Jordan alentó a sus estudiantes a encontrar su propia voz creativa y practicar la originalidad en su música.

Como director artístico del Louis Armstrong Satchmo Jazz Camp y instructor en la Escuela de Música de la New Orleans Jazz and Heritage Foundation, dejó un legado musical duradero.

